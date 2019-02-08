Москва, 8 февраля, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Объём портфеля заявок от частного бизнеса на участие в национальных проектах в рамках реализации майского указа президента России Владимира Путина, предусматривающего рост инвестиций в основной капитал на 25%, на сегодня уже оценивается почти в 60 трлн рублей. Такие предварительные подсчёты сделали в Министерстве финансов РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Как уточнил заместитель министра финансов Андрей Иванов, слова которого приводит РБК, количество инвестиционных заявок уже превысило 200 штук. При этом, по его словам, заявок в формате «проектных инициатив на уровне бизнес-идей» намного больше.

«Это сотни проектов на почти 60 трлн рублей», — пояснил Иванов.

При этом он отметил, что при переходе от идей к бизнес-моделям, ряд инициатив пока откладывается: «У нас уже появилось такое понятие, как замороженная инициатива».

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Также замминистра финансов уверен, что с задачей, поставленной президентом РФ об увеличении инвестиций в основной капитал, Минфин легко справится, «если бизнес доверит свои ресурсы нашей юрисдикции».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно майскому указу президента РФ Владимира Путина, предполагает, что инвестиции в основной капитал должны вырасти на 25%. Для выполнения этого норматива необходимо за шесть лет собрать дополнительно от 21 трлн до 25 трлн рублей. Привлечь такие значительные средства в экономику РФ Министерство финансов России планирует с помощью частного крупного бизнеса. Для этого ведомство летом 2018 года разработало законопроект «О защите и поощрении капиталовложений в России». Согласно документу, соглашения будут заключаться между правительством и инвесторами в отношении проектов с бюджетом не менее 10 млрд рублей. Из них на долю собственных средств инвестора будет приходиться не меньше 3 млрд рублей.