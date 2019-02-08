Киев, 8 февраля, 2019, 11:49 — ИА Регнум. При нынешних темпах роста экономики Украине понадобится от 50 до 100 лет для достижения уровня доходов европейских стран. Об этом говорится в исследовании Всемирного банка, фрагменты из которого сегодня, 8 февраля, публикуют украинские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Как отмечается в отчета организации, для достижения текущего уровня доходов Польши Украине может понадобиться около 50 лет, а для выхода на текущий уровень доходов Германии Украине понадобится почти 100 лет.

Согласно данным банка, показатели рассчитаны, исходя из количества лет, необходимых для преодоления разрыва между показателями ВВП на душу населения на Украине и в этих странах.

Всемирный банк призвал Украину не откладывать дальнейшие реформы, поскольку только «структурные реформы способны укрепить фундаментальные факторы для ускоренного роста». В первую очередь речь идет о повышении продуктивности экономики, расширении возможностей внешней торговли и укреплении экономических институтов.

Экономист Александр Гончаров в своем комментарии относительно текущей ситуации подчеркивает, что жизнь Украины не по средствам закончилась.

«Сегодня… на наших глазах рушатся экономические модели, действовавшие у нас последние 1,5−2 десятка лет и ориентированные на высокие уровни потребления. Еще в прошлом, 2018 году, когда госдолг составил 2,17 трлн грн, или 78,3 млрд долл. США, эти модели практически перестали работать. Уже не хватает даже кредитных денег МВФ и заемных средств от размещения ОВГЗ, чтобы в течение 2019 года выплатить 14,2 млрд долл. США, или по текущему курсу 417 млрд грн госдолга. Поэтому Кабмин, несмотря на выборы-2019, стал резко повышать цены на энергоресурсы, тарифы ЖКХ, а также урезать социальные расходы и снова занимать в долг (в январе Минфин привлек в госбюджет 41,7 млрд грн за счет ОВГЗ), соответственно, для поддержания потребления вообще не осталось ресурсов», — объясняет ситуацию специалист.

Он делает вывод, что украинский истеблишмент получил в свои руки средства, которыми не умеет пользоваться в интересах всего государства.

«Он не умеет управлять тем, что оказалось ему подвластно. И самое главное, он не способен осуществить транзит украинской экономики в новое качество. Плюс эта проблема обостряется еще двумя вещами. Во-первых, — это дальнейший рост массовой трудовой миграции. Во-вторых, — ускорение оттока капитала с Украины. И у меня такое подозрение, что со стороны КМУ и ВРУ потеряна управляемость этими процессами. Что делать? Ответа у политических лидеров нет, все кивают на МВФ», — резюмировал Гончаров.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно последнему прогнозу украинского Нацбанка, в 2019 году Украину ждет замедление роста экономики до 2,5%. Вместе с тем в ведомстве считают, что в 2020—2021 годах рост снова ускорится — до 2,9% и 3,7% соответственно».

1 февраля Украина выплатила Международному валютному фонду первый долговой платеж в этом году в сумме $88,5 млн, следующий крупный платеж ($257,25 млн) для Фонда Киев должен внести в этом же месяце. Далее крупные выплаты Украину ждут в мае и сентябре. По данным Минфина, всего в течение 2019 года Украине предстоит выплатить 417 млрд грн государственного долга.