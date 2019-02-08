Калмыкия, 8 февраля, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Первый в России памятник Чингисхану открыт в поселке Привольный Яшкульского района Республики Калмыкия, сообщила «Российская газета» 7 февраля. По информации издания, памятник появился благодаря местным жителям.

Чингисхан

Как сообщается, основную часть средств на возведение памятника выделил местный племзавод «Улан-Хееч», а остальные деньги собрали жители поселка, причем, чтобы поучаствовать в сборе, приезжали даже фермеры с отдаленных животноводческих стоянок.

Скульптура высотой в четыре метра установлена на плите и цилиндрическом основании: здесь указано, кому посвящен памятник, и высечены годы жизни Чингисхана. Интересен и материал, из которого изготовлена структура — это композит, который применяется в космической отрасли.

Памятник — только часть комплекса, который будет представлять собой композицию из четырех воинов, которые поднимают Чингисхана над землей, сзади на специальных флагштоках установят четыре флага. Воины и флаги будут олицетворять четыре монгольских племени, провозгласивших Темучина великим ханом.

Жители рассчитывают, что комплекс, с одной стороны, заставит молодежь помнить о своих корнях, с другой — привлечет в их поселок туристов.

«Идея уже давно витала в воздухе и обсуждалась в разговорах сельчан и на собраниях трудового коллектива племзавода. В республике есть памятники калмыцким Убаши-хану и Аюке-хану или, например, князю Тундутову, а памятника основателю монгольской империи Чингисхану нет. В России, кстати, его тоже нет. Насколько мне известно, планировалось поставить такой памятник в Бурятии, но пока этого не произошло. А ведь предки калмыков, западные монголы, или ойраты, входили в империю Чингисхана и были тесно с ней связаны. Более того, здесь, в Яшкульском районе Калмыкии, живет много потомков одного из ойратских племен, торгутов, из которых Чингисхан набирал себе личную охрану», — цитирует «РГ» директора племзавода «Улан-Хееч» Джангар Сангаджиев.