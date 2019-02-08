Лондон, 8 февраля, 2019, 11:35 — ИА Регнум. Бывший капитан лондонского «Челси» Джон Терри назвал финал Лиги чемпионов сезона-2007/08 худшим моментом в своей карьере. Об этом он написал в своём Instagram.

Armando Sobrino Футбольный мяч

«Худший момент в карьере? Москва. До сих пор больно», — написал Терри.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» прошёл в 2008 году в Москве. В серии послематчевых пенальти Терри не реализовал свой удар, из-за чего победа досталась «МЮ».

Отметим, что в 2012 году Терри всё-таки выиграл Лигу чемпионов. В финале «Челси» обыграл мюнхенскую «Баварию».

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