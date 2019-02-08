Альметьевск, Татарстан, 8 февраля, 2019, 11:28 — ИА Регнум. Двое подростков в Татарии почувствовали себя плохо после посещения бани. Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи констатировали смерть подростков, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

В бане

Баня находится на территории частного домовладения. Подросткам было 13 и 17 лет. По предварительным данным, они скончались от отравления угарным газом.

По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в следственном управлении СКР по республике.

По данным ведомства, подростки являются братьями. Они ушли мыться в баню и долгое время не возвращались. Обеспокоенные родители после долгого ожидания выломали дверь, запертую изнутри и обнаружили детей лежащими в предбаннике без признаков жизни. Прибывшие на место медики провели реанимационные мероприятия, но они оказались безуспешными.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Кабардино-Балкарии пять человек были доставлены в больницу в бессознательном состоянии. Среди пострадавших две взрослых и трое детей. Один из детей в возрасте 1 год и 8 месяцев скончался в больнице. Предположительно, семья отравилась угарным газом.