Москва, 8 февраля, 2019, 11:23 — ИА Регнум. Сегодня, 8 февраля, народная артистка России Ирина Муравьёва отмечает свой юбилей — актрисе театра и кино исполнилось 70 лет. Со этой датой любимую миллионами почитателей артистку поздравил председатель правительства Дмитрий Медведев.

Цитата из к/ф «Самая обаятельная и привлекательная». Реж. Геральд Бежанов. 1985. СССР Ирина Муравьёва

В поздравительной телеграмме, которая опубликована на сайте правительства РФ, премьер-министр отметил великий талант артистки, её «тонкий юмор и самоиронии, непосредственность и обаяние, душевную теплоту и жизненную силу»,

«Талантливая и самобытная актриса, вы создали множество незабываемых образов в кинематографе. Вам удаётся с необыкновенной убедительностью раскрывать яркие, порой противоречивые характеры своих героинь», — говорится в тексте телеграммы.

Медведев напомнил, что Муравьева талантливо играет свои роли не только в театре, но и в кино. Достаточно вспомнить такие известные фильмы как «Москва слезам не верит», «Карнавал», «Самая обаятельная и привлекательная». В заключении премьер-министр от себя и от имени своей супруги пожелал артистке «здоровья, вдохновения и всего самого доброго».

Напомним, Ирина Муравьёва родилась 8 февраля 1949 года в Москве. В разные годы работала в Центральном детском театре, Московском государственном академическом театре им. Моссовета, Государственном академическом Малом театре. Актриса снялась более чем в четырёх десятках картин и сериалов.