Москва, 8 февраля, 2019, 11:22 — ИА Регнум. США ставят РФ перед выбором: либо согласиться с нарушениями паритета, либо искать способы ответить на попытки Вашингтона утвердить своё доминирование, полагает политолог Павел Данилин. Об этом он заявил 8 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, обвинившей РФ в развязывании новой гонки вооружений.

Юрий Кершин. Политика СШАнтажа. 1984

«Слова о том, что США не втягивают РФ в гонку вооружений, имеют право на существование, если мы говорим об однополярном мире и о том, как США предпочитают смотреть на геополитический расклад, — сказал Данилин. — В этом контексте есть такая большая страна, как США, и есть остальные страны, которые могут иметь оружие сдерживания, а могут и не иметь. Но, с точки зрения РФ, есть фундаментальный международный договор. К сожалению, система этих договоров рушится в последнее время. В том числе из-за идеи американской уникальности. В связи с этим РФ вынуждена давать ответ на попытки США выйти из договорённостей, которые создавались для того, чтобы обеспечить паритет. То есть паритет нарушается США, которые ставят нас перед выбором. Либо принять нарушение паритета, либо изобретать такие варианты, которые бы позволили не самым дорогим образом, но давать ответ на стратегические инициативы США».

При этом политолог подчеркнул, что развитие современных вооружений выгодно всем, а невыгодно то, что параллельно с этим идёт падение порога применения ядерного оружия.

«То есть мир вновь приближается к ядерному апокалипсису, — сказал Данилин. — Но если говорить об экономике, то до тех пор, пока нам в голову не приходит давать ответ на любой чих Америки, всё будет в порядке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, США не втягивали в гонку вооружений Российскую Федерацию, «нарушившую» Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Россия начала гонку вооружений», — заявила замгоссекретаря США.