Вашингтон, 8 февраля, 2019, 11:02 — ИА Регнум. В Венесуэле не все лидеры оппозиции догадывались о планах спикера Национальной ассамблеи страны Хуана Гуайдо провозгласить себя новым главой государства. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Carlos Díaz Венесуэльская оппозиция на митинге

«То, что выглядело как тщательно продуманная стратегия по отстранению президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти, в действительности являлось большой игрой, начатой небольшой группой лидеров оппозиции», — пишет издание.

По данным источников, группа оппозиционеров руководствовалась подготовленным в спешке планом, который появился за несколько недель до заявления Гуайдо.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года в Венесуэле прошли массовые акции протеста против действующего президента страны Николаса Мадуро. Их итогом стало то, что спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом республики.

Власти США сразу же признали оппозиционера в качестве главы государства.

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