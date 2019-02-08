Красноярск, 8 февраля, 2019, 10:56 — ИА Регнум. В Красноярске в преддверии зимней Универсиады 2019 года открывается вытрезвитель. В учреждении, созданном на базе Красноярского центра социальной адаптации, одновременно смогут находиться до 26 человек.

Цитата из к/ф «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». реж Эльдар Рязанов. 1975. СССР Вытрезвитель

Для пациентов организована комнаты отдыха, имеются процедурный кабинет и лаборатория.

По словам начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Александра Речицкого, учреждение начнёт работать в феврале. Доставлять пьяных людей в вытрезвитель будут сотрудники полиции, передаёт портал Krasnews.com.

Полицейские убеждены, что такое учреждение должно работать в Красноярске на постоянной основе.

Вытрезвители в Красноярске закрыли в 2010 году.

Как уже сообщало ИА REGNUM, зимняя Универсиада пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. До этого спортивного события, очень важного для города и края, остаётся меньше месяца.

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В настоящее время продолжается региональный этап эстафеты огня Студенческих игр.

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