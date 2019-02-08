Пекин, 8 февраля, 2019, 10:56 — ИА Регнум. Шведский автопроизводитель Volvo Cars (принадлежит китайской компании Geely) терпит убытки из-за торговой войны между Китаем и США, заявил генеральный директор компании Хакан Самуэльссон 7 февраля, сообщает Reuters.

Эмблема Volvo

Рентабельность Volvo Cars упала с 6,7% до 5,6%. Чтобы сохранить прибыль, компания увеличит объемы и сократит эксплуатационные расходы, сообщил генеральный директор Хакан Самуэльссон. Он добавил, что если США всё-таки введут пошлины на европейские автомобили, то это приведет не только к серьезным проблемам у компании Volvo, но и в целом негативно отразится на всех европейских производителей.

Напомним, компания Volvo усиливает свои позиции в сегменте автомобилей премиум-класса. Так в 2018 году продажи «люксовых» автомобилей в Китае проявили себя лучше, чем продажи автомобилей массового сегмента.

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