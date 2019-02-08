Якутск, 8 февраля, 2019, 11:15 — ИА Регнум. В Якутии на прошедшей неделе кипели страсти. Обстановка накалилась ещё 2 и 3 февраля, а понедельник, 4 февраля, начался с отголосков крупного национального конфликта. Далее в республике бурно обсуждали возможность ослабления антиалкогольных ограничений, выражали недовольство словами полпреда ДФО Юрия Трутнева о неэффективности вложений в строительство моста через реку Лена, боролись за бесплатность автомобильных дорог на Севере и негодовали из-за намерения предоставлять компенсации за детский сад только малоимущим семьям. Масла в огонь подлила АЛРОСА, активно оспаривающая предписание природоохранных ведомств по уплате штрафов за загрязнение реки Вилюй. Подробности — в обзоре ИА REGNUM.

Stepanovas Добыча алмазов. Якутия

«Атака» на национальную школу

Неделя в Якутии началась с продолжения конфликта вокруг права русскоязычных детей обучаться в якутской национальной школе «Айыы Кыhата». Проблема возникла в связи с тем, что это учебное заведение оказалось единственным в 203-м микрорайоне Якутска и, как жаловались родители русскоговорящих детей, отказывалось принимать на обучение тех, кто не саха по национальности. В скандал почти сразу вмешались глава Якутии Айсен Николаев и мэр Якутска Сардана Авксентьева, заявившие, что учебное заведение будет принимать детей вне зависимости от того, какой язык у них родной — просто по месту жительства. Тем не менее ситуацию сразу взяли под контроль омбудсмены по правам ребёнка — как федеральный, так и региональный.

Якутия активно оправдывалась, доказывая, что скандал вовсе не национальный: в столице республики просто катастрофически не хватает учебных мест не только в 203-м микрорайоне, классы переполнены, а дети вынуждены учиться в приспособленных помещениях, вопрос болезнен вне зависимости от того, какой у школьников родной язык.

Информация об отборе детей в единственную в микрорайоне школу по национальному признаку, распространенная рядом СМИ, не соответствует действительности, докладывал 6 февраля уполномоченному по правам ребёнка при президенте Анне Кузнецовой постоянный представитель Якутии Андрей Федотов. По его словам, руководство республики гарантирует ввод в 203-м микрорайоне ещё одной школы в 2020 году, писало News.Ykt.ru.

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Между тем жители Якутска указывают чиновникам на то, что строительство второй школы проблему дефицита мест не решит: «В 203-м микрорайоне сдана только половина домов. Как сдадут через 2−3 года остальные дома, то прибавится ещё 700 детей, и снова будут поднимать шум и атаковать национальную школу, так как общеобразовательную школу построят только на 360 мест».

Общественник Иван Степанов констатировал, что нехватка школ стала настоящей болезненной проблемой для жителей Якутска, руководства города и республики. Решать эту проблему он предложил пересмотром условий финансовых взаимоотношений Якутии с федеральным центром и с недропользователями. В том числе общественник считает нужным возвратить республике принцип «двух ключей», добиться регистрации недропользователей на территории Якутии и отменить все льготы нефтяникам.

«И тогда, возможно, на открытие очередной национальной школы придут с искренними поздравлениями все жители близлежащих домов, независимо от языка и национальности!» — надеется Иван Степанов.

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За чьё здоровье пьют бутлегеры Якутии?

Не успели утихнуть страсти вокруг школы «Айыы Кыhaта», как в республике разгорелась новая дискуссия по второму крайне болезненному для региона вопросу — антиалкогольным ограничениям. На эту тему эксперты, общественники, предприниматели и депутаты спорят уже несколько лет потому, что легальная продажа алкоголя в республике только во временном промежутке 14:00—20:00 приводит к распространению бутлегерства и росту незаконных точек торговли спиртным. При этом легальный бизнес, соблюдая правила, несёт убытки, а жители Якутии без проблем покупают алкоголь в любое время суток. По этим причинам предпринимательское сообщество предложило как минимум смягчить ограничения и уточнить ряд важных моментов, касающихся продажи алкоголя, спровоцировав бурную дискуссию.

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«Глава республики Айсен Николаев официально заявил, что в результате антиалкогольных мер мы породили мафию, и это не просто слова, — цитировало «Якутия.инфо» председателя координационного совета по предпринимательству при главе Якутска Виталия Обедина. — У нас в Якутске застрелили человека, который пошёл и написал в правоохранительные органы заявление о нелегальной торговле алкоголем. Заказное убийство, восемь пуль из пистолета с глушителем — в Немцова шесть раз стреляли. К чему мы пришли! Это не говоря о том ущербе, который нанесли предпринимателям. Вы вытеснили высокомаржинальную продукцию из магазинов шаговой доступности и сконцентрировали торговлю в руках 5−6 алкогольных баронов. Оптовиков, которые уже не нуждаются в рознице у них есть свои сети. Что может противостоять этому — легальная регулируемая торговля. Поэтому предприниматели предлагают увеличить время продажи, а я предлагаю вернуть право торговать слабоалкогольными напитками магазинам шаговой доступности».

«Мы не должны стричь всех под одну гребёнку. Проблема имеет и социальные, и экономические стороны. Бороться с алкоголизмом, безусловно, нужно, но делать это нужно не в ущерб кому-либо. Мы могли бы создать городской акциз, средства от которого направлялись бы на популяризацию спорта и профилактические антиалкогольные меры. И такой принцип мог бы применяться в каждом муниципальном округе республики», — высказывала мнение мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Она также отметила, что ещё одной из мер, способствующих борьбе с алкоголизацией, может быть возврат органам местного самоуправления полномочий по выдаче лицензий на торговлю алкоголем: «Мы на земле, нам лучше видно, где у нас проблемы, и мы будем реагировать на происшествия и лишать лицензии более оперативно».

Активные борцы за трезвость, в свою очередь, предлагали сократить время продажи спиртного с 16:00 до 20:00, запретить продажу алкоголя лицам моложе 21 года, в выходные, праздничные дни и в период весенних, летних и осенних сельхозработ, а также приравнять пиво по статусу к алкогольной продукции. Было предложение вернуть госмонополию на производство и торговлю спиртными напитками, усилить пропаганду ЗОЖ. Экс-глава Госалькогольрегулирования Якутии Матвей Лыткин предложил вывести все алкомаркеты за пределы населённых пунктов.

«Возражения, что выведение алкомаркетов за пределы населённых пунктов приведёт к дальнейшему расцвету подпольной продажи спиртного, Лыткина и иже с ним не убедили, — писало об обсуждении антиалкогольных мер на дискуссионной площадке ИА «Тайгапост». — Общественник договорился до того, что порою «водка у бутлегеров даже лучше, чем в магазинах». На это журналист и новоизбранный председатель Совета по предпринимательству при главе Якутска Виталий Обедин заметил: «Я давно знал, что половина бутлегеров Якутска пьют за здоровье господина Лыткина. А теперь он ещё и открыто стал лоббировать их продукцию». Засим Обедин предложил вернуть алкоголь до 9 градусов крепости в продуктовые магазины, дабы поддержать предпринимателей».

Выслушав все точки зрения, проводивший мероприятие депутат Госсобрания республики и председатель координационного совета по правам предпринимателей при главе республики Виктор Фёдоров сообщил о намерении подключить к обсуждению этой темы региональный законодательный орган.

«Голосовала на автомате»

Тем временем в Якутии, похоже, вскрывается ещё один нарыв. Речь о не имеющих альтернативы дорогах недропользователей, которые для проживающих там жителей республики как красная тряпка для быка. Построившие эти проезды компании давно подчёркивают, что они принадлежат им, и устанавливают правила движения по таким дорогам, вводя ограничения для грузовиков. Теперь взимание платы за перевозку грузов по этим трассам может быть закреплено законодательно — в Госдуме РФ принимается соответствующий законопроект. Коснутся нововведения только дорог на Севере, речь идёт о проездах, построенных компаниями на свои деньги или в рамках государственно-частного партнёрства. Жители, депутаты и общественники Якутии запланированными переменами возмущены и опасаются, что потом взимать плату начнут и с легковых автомобилей.

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Самое интересное, что, как выяснилось, представитель Якутии в Госдуме Галина Данчикова («Единая Россия») поддержала данный законопроект, а Федот Тумусов («Справедливая Россия») по этому документу не голосовал.

«Ясно, что этот закон, если он вступит в действие, будет направлен против населения, проживающего в районах, под которые подпадает действие этого закона, и будет увеличивать доходы добывающих предприятий (в основном)», — цитирует ИА SakhaDay жителей республики.

Депутат Госсобрания республики Виктор Фёдоров попытался оправдать Галину Данчикову: «Думаю, она голосовала на автомате. Я с ней говорил, она искренне возмущена данным законом».

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«ЕР всегда голосуют консолидированно, — отмечает эксперт Иа SakhaDay. — Перед голосованием проводят собрания фракции, на которых всех знакомят с позицией партии. И они голосуют все по указке. Мало кто осмеливается идти против системы».

«Совсем с ума посходили! Обустройство Северов — государственная задача! 60% территории РФ — это Север! — возмущался принимаемым законопроектом Виктор Фёдоров. — Это явно отработало лобби нефтяников и газовиков. Такой закон принимать нельзя! Опять всё оплатят северяне! С кого возьмут плату за проезд — с коммерсантов, они с кого — с населения!»

«Когда речь идёт о Севере, и депутаты, и чиновники как будто забывают о тех тяжелейших условиях, в которых здесь живут люди. Они ведь стараются уехать при любой возможности (проблема только одна — «денег нет»). А государство вместо помощи пытается содрать последнюю рубашку, теперь ещё и платными дорогами», — писал в соцсетях не попытавшийся отклонить законопроект Федот Тумусов.

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«Пусть Москва перестанет качать полезные ископаемые из Якутии»

Активное внимание якутян на этой неделе привлёк и новый поворот в вопросе строительства моста через реку Лена. Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил о том, что поддержит строительство моста через реку Лена в Якутии только после оценки его экономической эффективности.

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«Я считаю, каждый рубль бюджетных средств может тратиться только тогда, когда это эффективно. У нас нет бесконечного количества ресурсов, построить надо много мостов и дорог, очень много на Дальнем Востоке. Мы должны посчитать, сколько транспорта пойдет и через какое время Ленский мост окупится. Пока я сбалансированного технико-экономического обоснования строительства этого моста не видел. Как только увижу и соглашусь, буду этот проект поддерживать», — цитировало полпреда News.Ykt.ru.

Публикация вызвала шквал негативных эмоций у жителей республики. Самым популярным стал комментарий: «Он видит сбалансированное обоснование помощи Сирии и Венесуэле». Активно поддерживают якутяне и такую позицию: «Все понимают, что никакой прибыли мост не принесет. Просто людям так удобнее будет. Но не выгодно, это факт», «А люди — не повод строить мост? Когда строили остров Русский, говорили, что это для людей…».

«Ископаемые из республики выкачивать так рентабельно, экономически выгодно, а как мост, то невыгодно и нерентабельно…», «Пусть Москва перестанет качать полезные ископаемые из Якутии. Для Якутии это экономически невыгодно и нецелесообразно», — также выражали возмущение словами Трутнева жители Якутии.

«Якутск вечерний» пишет о том, что интерес вызывает не столько само заявление (Трутнев, по сути, повторил то же, что уже несколько раз — в 2012 и в 2018 гг. — говорил президент России Владимир Путин: «Надо еще раз посчитать»), сколько время, когда оно сделано.

«О том, что нет экономического обоснования для строительства моста, Юрий Трутнев высказался спустя несколько недель после выступления Айсена Николаева в Москве на научно-техническом совете Росавтодора. А выступал там глава Якутии как раз с обоснованием проекта строительства Ленского моста», — отмечает газета.

Обжаловать в вышестоящей инстанции

Пока недропользователям законодательно оформляют разрешение взимать деньги за свои дороги, АЛРОСА не хочет платить штрафы за Вилюй. Компания намерена обжаловать решение Арбитражного суда Якутии, согласившегося с решением министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии в его намерении привлечь алмазодобытчика к административной ответственности с уплатой штрафа в 50 тысяч рублей, сообщал телеканал «Якутия 24».

Согласно договору водопользования, АК «АЛРОСА» должна была содержать в исправном состоянии эксплуатируемые компанией сооружения и расположенные на водном объекте гидротехнические и иные сооружения. Однако в ходе проверки выяснилось, что компания ненадлежащим образом выполняла свои обязательства, что привело к загрязнению рек Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй.

«Постановлением минэкологии Якутии АК «АЛРОСА» 15 октября 2018 года признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.6 КоАП РФ, назначен штраф в размере 50 000 рублей. Не согласившись с данным решением, АК «АЛРОСА» обратилась в Арбитражный суд республики с заявлением о признании незаконным и отмене постановления природоохранного органа», — цитирует СМИ представителя министерства экологии республики.

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Иск по поводу предписания Ленского управления Ростехнадзора компания выиграла. Ей удалось добиться признания этого нормативного акта полностью недействительным. В постановлении АЛРОСА вменялось в вину то, что не было обеспечено внесение в регистр сведений о гидротехнических сооружениях месторождения «Иреляхская россыпь» и отсутствовала утвержденная органом надзора декларация безопасности ГТС.

«Не проведен расчёт вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате возможной аварии на гидротехнических сооружениях», — также говорилось в документе. Арбитражный суд не согласился с позицией Ленского управления Ростехнадзора, аргументировав это тем, что дамбы АЛРОСа на реке Ирелях относятся к группе гидротехнических сооружений с низкой опасностью.

Вместо оказания поддержки отбирают последнее

Ещё одной возмутившей якутян темой стало то, что теперь им придётся бороться за право получать компенсации за посещение детского сада детьми. Как пишет ИА SakhaNews, теперь эти средства будут выплачиваться с учётом критерия нуждаемости семей, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии. Такое постановление было принято правительством региона 29 января.

«По ранее действующему порядку право на компенсацию имели все родители: если в семье один ребёнок — не менее 20 процентов среднего размера родительской платы, если в семье двое детей — на менее 50, если трое и больше детей — то выплачивалась компенсация не менее 70 процентов. При этом подобного рода норма распространялась на детей, независимо от того, ходят в детский сад или нет. К примеру, если в семье пятеро детей, а в детский сад ходил один ребёнок, то на него полагалась компенсация не менее 70 процентов», — поясняла позицию властей вице-премьер республики Ольга Балабкина.

По её мнению, это нововведение на самом деле — проявление поддержки многодетных семей, такая как в большинстве других регионов страны компенсация выплачивается только на тех, кто ходят в детский сад.

«Якутия от такого варианта отказалась, ведь по своей природе компенсация части родительской платы — это социальная помощь, а вся социальная помощь исходит из критериев нуждаемости и адресности. В итоге в республике принято решение установить критерий нуждаемости — для семей, имеющих доход ниже прожиточного минимума», — отметила Балабкина.

Жители республики возмущены тем, что, собираясь учитывать доходы семьи, руководство республики забывает про ипотеку.

Как поясняет News.Ykt.ru, получать компенсации за детский сад будут семьи из трёх человек, общий доход которых не превышает 49 тысяч 389 рублей, из четырёх человек — 65 тысяч 852 рубля, из пяти — 82 тысячи 315 рублей. Помимо этого, совершеннолетних детей при начислении компенсаций теперь уже не будут брать в расчёт.

«Иными словами, правительство максимально сократило как размер выплат, так и количество тех, кто может на них рассчитывать», — пришло к выводу издание, пояснив, что в 2018 году на компенсацию части родительской платы было направлено из бюджета 435 миллионов рублей, а эти деньги получили почти 70 тысяч якутских семей. На этот год предусмотрено 374 миллиона, но сколько из этой суммы потребуется жителям республики, пока неизвестно.

«В правительстве региона должны думать о том, как поддержать якутские семьи, а не о том, как залезть им в карман, — заявил сопредседатель якутского отделения Народного фронта Антон Жондоров. — Сегодня почти каждая семья несёт бремя ипотеки, не говоря о коммунальных и иных расходах. И что делает правительство? Вместо оказания поддержки отбирает последнее, причем делает это тихо, без общественных обсуждений. Говорят об идее адресной помощи, почему тогда отнятые у людей деньги не будут направлять малоимущим, а утопят в разных статьях расходов бюджета? Экономить надо на расточительных закупках той же администрации главы и правительства Якутии, местного парламента Ил Тумэна и муниципалитетов. Перестаньте покупать дорогие автомашины, летать многочисленными делегациями в командировки, устраивать банкеты и так далее. Мы будем добиваться отмены этих нововведений и возврата выплат компенсации всем семьям».