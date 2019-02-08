Санкт-Петербург, 8 февраля, 2019, 10:40 — ИА Регнум. Гражданке Таджикистана, 1990 года рождения, выстрелили в глаз в Выборгском районе Петербурга. По подозрению в совершении преступления задержаны шесть соотечественников пострадавшей. Возбуждено уголовное дело.

Jonathanmallard Выстрел

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, иностранка была госпитализирована 7 февраля от дома 2/2 по улице Асафьева с огнестрельным ранением левого глаза, в состоянии средней тяжести.

По словам пострадавшей, в нее выстрелил неизвестный. Однако уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 213 УК России («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»).

«Сотрудниками полиции приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленника», — отметили в Главке МВД.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», в полицию по подозрению в нападении на пострадавшую женщину уже доставлены шестеро граждан Таджикистана: пятеро мужчин в возрасте от 19 до 39 лет и 42-летняя женщина, все они официально в Петербурге не трудоустроены.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году иностранные граждане совершили в Петербурге 2815 преступлений, что на 8% больше, чем в 2017 году.