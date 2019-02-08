Находка, Приморский край, 8 февраля, 2019, 10:34 — ИА Регнум. В 2018 году на экспорт через порт Козьмино (Находка, Приморский край) было отправлено 30,4 млн тонн российской нефти сорта ESPO, сообщает пресс-служба компании «Транснефть». Такой показатель свидетельствует о снижении на 4% по сравнению с 2017 годом, когда через порт было экспортировано 31,7 млн тонн нефти.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Крупнейшим потребителем остается Китай — на него приходится 80% общего объема отгружаемого сырья», — пояснили в компании.

Другими странами, получающими российскую нефть через порт, являются: Япония (8%), Южная Корея (5%), Сингапур (2%), Малайзия (2%), США (0,99%), Таиланд (0,90%), Филиппины (0,66%), Новая Зеландия (0,33%).

Всего в прошлом году специалисты компании «Транснефть — Порт Козьмино» обслужили 303 танкера. Большая часть из них заходила под флагами Китая, Гонконга, Либерии, Сингапура, Греции, Маршалловых островов. Общий объём экспортированной нефти с момента запуска в 2009 году трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан» и до конца 2018 года в страны АТР составил 217,5 млн тонн.

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