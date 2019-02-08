Москва, 8 февраля, 2019, 10:30 — ИА Регнум. В Москве на 84-м году жизни скончался советский и российский актёр, режиссёр театра и кино, народный артист РСФСР Сергей Юрский. Как рассказала дочь актёра Дарья Юрская, смерть её отца наступила в результате остановки сердца. Известно, что в последнее время Юрский сильно болел.

Kremlin.ru Сергей Юрский

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В связи с болезнью Сергея Юрского театр им. Моссовета отменил спектакль

Уроженец Ленинграда, Сергей Юрский не сразу пошёл по стопам своих творческих родителей (отец был актёром и режиссёром, а мать — музыкальным педагогом) и после блестящего окончания школы поступил в Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова (в настоящее время это Санкт-Петербургский госуниверситет) на юридический факультет. Однако уже на третьем курсе бросил учёбу и поступил на актёрский факультет Ленинградского театрального института им. А. Н. Островского.

Будучи студентом второго курса, в 1957 году Юрский был приглашён в труппу Большого драматического театра им. Максима Горького.

С середины 1960-х годов был одним из ведущих актёров труппы знаменитого режиссёра Георгия Товстоногова. Одними из лучших его ролей стали роль Чацкого в спектакле «Горе от ума», Тузенбаха в «Трёх сестрах», Эзопа в «Лисе и винограде», а также Генриха VI в «Короле Генрихе VI». Как режиссёр Сергей Юрский дебютировал здесь же, поставив в 1974 году спектакль «Мольер» по пьесе Михаила Булгакова.

Широкую известность актёру принесли роли Викниксора в фильме Геннадия Полоки «Республика ШКИД» в 1966 году и Остапа Бендера в «Золотом телёнке» Михаила Швейцера.

С 1978 года жил в Москве, являлся постоянным актёром и режиссёром Театра имени Моссовета, а с 2016 года — членом режиссёрской коллегии этого театра. С 1991 года Юрский одновременно играет и ставит спектакли на сцене театра «Школа современной пьесы».

Кроме того, Сергей Юрский является автором нескольких книг прозы и пьес, написанных под псевдонимом Вацетис.