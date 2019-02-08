Соледар, ДНР, 8 февраля, 2019, 10:17 — ИА Регнум. За минувшие сутки вооружённые формирования Украины в ходе 16 обстрелов выпустили по территории ДНР 388 единиц боеприпасов, сообщили 8 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ИА Красная Весна Воронка от взрыва снаряда. Донецк. ДНР. 2017

На горловском направлении зафиксирован взрыв одной мины калибра 82 мм.

На донецком направлении ВСУ выпустили 21 мину калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении украинские боевики выпустили одну мину калибра 120 мм, две мины калибра 82 мм, применили зенитные установки, гранатомёты различных типов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (Зайцево); Васильевка, Спартак, Донецк (терминал аэропорта, «Вольво-центр»), Докучаевск, Дзержинское Ленинское, Саханка», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что ВСУ умышленно вели обстрел Васильевской насосной станции, не позволяя провести ротацию обслуживающего персонала.

В результате обстрелов никто не пострадал, о разрушениях гражданской инфраструктуры не сообщается.

Напомним, сутками ранее украинские боевики семнадцать раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 194 единицы различных боеприпасов.

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За минувшие сутки на пунктах пропуска между Украиной и Донбассом от сердечного приступа скончались двое пожилых мужчин, которые вынуждены были ездить на территорию, подконтрольную Украине.

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