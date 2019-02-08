Калуга, 8 февраля, 2019, 10:10 — ИА Регнум. Выставка европейских почтовых открыток «История авиации. Начало полета» открылась в зале центрального отделения почтовой связи Калуги на площади Старый Торг. Об этом 8 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России» Ольга Строк.

Фото пресс-службы УФПС Калужской области – филиала ФГУП «Почта России» На выставке европейских почтовых открыток «История авиации. Начало полета»

По её словам, посетители выставки смогут увидеть почтовые открытки начала ХХ века, изготовленные во Франции, Германии и Венгрии, посвященные истории авиации, начиная с полета воздушного шара братьев Монгольфье.

На подготовленной калужским филокартистом Олегом Малиновским экспозиции можно проследить технологическое развитие летательных аппаратов: планер Джоржа Кейли, военный дирижабль Шарля Ренара и Артура Кребса, одноместный моноплан фирмы братьев Ньюпор, самолет братьев Райт, аэротакси Фармана.

«На выставке отдельно представлена тема авиастроителей и авиаторов, участвовавших в Первой мировой войне. Есть и рекламные открытки, посвященные мирному применению авиации», — сказала Ольга Строк.

Напомним, выставка европейских почтовых открыток по истории авиации продлится до 28 февраля 2019 года.