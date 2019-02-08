Калуга, 8 февраля, 2019, 10:03 — ИА Регнум. В дивизии ракетных войск стратегического назначения, дислоцируемой в городе Козельске Калужской области, прошёл отборочный этап конкурса на лучший расчёт беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в рамках Всеармейского конкурса «Воздушный контроль». Об этом 8 февраля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе РВСН.

Военное.рф БПЛА «Элерон-3».

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В первом этапе принимали участие три расчёта подразделений охраны и обороны ракетного соединения РВСН, на вооружении которых находятся боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М», оснащенные БПЛА «Элерон-3».

В ходе конкурса расчёты беспилотных летательных аппаратов провели воздушную разведку местности, обнаружили условную диверсионно-разведывательную группу, а затем отслеживали её действия в реальном времени.

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Лучшему расчёту представилась возможность продемонстрировать свои навыки в следующем этапе конкурса среди ракетных армий РВСН.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в России Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) планируют провести свыше 200 командно-штабных, тактических и специальных учений с привлечением межвидовых взаимодействующих сил и средств. Это более чем в 1,5 раза больше, чем в 2018 году.