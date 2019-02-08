Москва, 8 февраля, 2019, 10:02 — ИА Регнум. Фильм ужасов «Клаустрофобы» в четверг, 7 февраля 2019 года вышел в лидеры российского кинопроката. Картине удалось собрать в первый день показов около 13 млн рублей. Об этом 7 февраля сообщил портал Kinobusiness.

Цитата из к/ф «Клаустрофобы». Реж. Адам Робител. 2019. ЮАР — США Взаперти

По мнению аналитиков, сумма кассовых сборов картины в первые выходные показов может составить 70−75 млн рублей. Второе место в топ-3 заняла лента «Как я стал русским», ожидается, что этот фильм может собрать до 11 февраля 2019 года 60−65 млн рублей. Третье место досталось картине «Лего Фильм 2», 7 февраля 2019 года ей удалось собрать в кинотеатрах России и Белоруссии 8,5 млн рублей.

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Напомним, картину «Клаустрофобы» снял режиссер Адам Робител, она пользуется популярностью у зрителей, при бюджете $10 млн её показатель суммы общемировых сборов уже приблизился к отметке $100 млн. В США фильм собрал $52,1 млн.