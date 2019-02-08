Култук, Иркутская область, 8 февраля, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Прокуратура проводит тщательную проверку законности строительства завода по розливу бутилированной воды на Байкале, близ посёлка Култук. Об этом сообщает ИА «Телеинформ» со ссылкой на слова и. о. главы Байкальской природоохранной прокуратуры Алексея Калинина.

Байкал

Из его пояснений следует, что в проекте ООО «АкваСиб» есть определённые нарушения, но присутствует очень много разрешительной документации: начиная от государственной экологической экспертизы и заканчивая всеми возможными согласованиями.

«Их нужно изучить более тщательно, сопоставить с тем, что мы видели в натуре», — пояснил прокурор.

Между тем депутат Заксобрания Иркутской области Лариса Егорова заявила, что в Култуке планируется построить не один, а пять-шесть заводов и что против этого уже подписались 670 местных жителей.

«Всё-таки людям и мне тоже непонятно: как можно запретить строить гараж в Култуке и разрешать строить завод на берегу? Я не говорю, что нужно закрывать заводы, но нужно, чтобы сказали, нанесёт ли это ущерб экосистеме, законно ли строительство и принесёт ли это доход в бюджет», — привела довод депутат.

Любопытно, что и.о. главы Байкальской природоохранной прокуратуры Алексей Калинин заверил в существовании определённой квоты на забор байкальской воды, установленной Росрыболовством.

«В соответствии с ней на Байкале, по примерным оценкам, могут быть построены около ста заводов», — отметил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в прибайкальском посёлке Култук (Слюдянский район Иркутской области) обострился конфликт в связи со строительством завода. В угоду китайским потребителям бешеными темпами (без праздников и выходных) возводят предприятие по розливу бутилированной воды Байкала. В том, что по уникальным природным местам проложили глубокие рвы, и в том, что из Священного моря (так называют Байкал) ежедневно будут выкачивать тысячи литров, чиновники видят лишь пользу — создание 150 рабочих мест.