Москва, 8 февраля, 2019, 09:44 — ИА Регнум. Российский певец Сергей Лазарев выступит на 64‑м песенном конкурсе «Евровидение» с песней, написанной Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором. Об этом 8 февраля Лазарев рассказал в эфире программы «Доброе утро» на телеканале «Россия-1».

Okras Сергей Лазарев

Артист напомнил, что представляет Россию на конкурсе «Евровидение» уже во второй раз, поэтому «ставки еще выше, а ожидания больше». Он пообещал, что на конкурсе будет «абсолютно другой Лазарев», а также призвал всех «держать за него кулачки».

Напомним, 64-й песенный конкурс «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве (Израиль) с 14 по 18 мая 2019 года. Согласно жеребьевке, Россия будет участвовать в конкурсе во второй половине второго полуфинала.

В конкурсе примут участие 42 страны, что на одну страну меньше, чем в 2018 году: по финансовым соображениям от участия в конкурсе отказалась Болгария.

Читайте также: Букмекеры оценили шансы России на победу в «Евровидении»