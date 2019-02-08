Глендейл, США, 8 февраля, 2019, 09:39 — ИА Регнум. «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

Олег Шамро. Хоккей. Острый момент. 1969

В составе «Коламбуса» шайбы забросили Лукаш Седлак, Дэвид Савар, Джош Аткинсон и Бун Дженнер. У «Аризоны» отличились Джордан Истерли и Конор Гарленд.

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 29 бросков по своим воротам из 31.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает 12-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 63 очка в 53 матчах. «Аризона» идёт на 26-м месте, в активе команды 51 очко в 54 играх.

«Аризона Койотс» (Глендейл) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — 2:4 (0:2, 2:1, 1:0).

Читайте также: Передача Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Тампу» в овертайме