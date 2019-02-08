Ньюарк, США, 8 февраля, 2019, 09:37 — ИА Регнум. 6 февраля, как сообщает официальный инсайдер НХЛ, «Девилз» совершили сделки с представителями «Предаторз». Условия обмена были просты: центрфорвард Брайан Бойл должен был отправиться в стан «хищников» за что «Девилз» получат выбор во 2 раунде драфта лиги 2019 года.

Цитата из м/ф «Матч-реванш». реж Борис Дежкин. 1968. СССР Хоккей

Задрафтованный «Кингз» в 2003 году Брайан Бойл за всю карьеру много раз менял клубную прописку. Несмотря на то, что игрока выбрали под общим 26-м номером драфта, «Кингз» не пожалели совершить обмен. Бойл провел два неполных сезона в команде «Рейнджерс», где Брайан выступал с 2009 по 2014 год. Затем три неполных года в «Тампе», 21 игра за «Торонто», полтора сезона за «Девилз» и теперь он в «Нэшвилле». Сможет ли игрок достигнуть пика карьеры в возрасте 34-х лет и стать в «Нэшвилле» своим — покажет время. Брайан никогда не отличался результативностью, напротив, большие габариты форварда всегда помогали юным и юрким игрокам расписать голевую комбинацию пока высоченный Бойл сдерживает самых опасных игроков соперника. Лучшим результатом Бойла по статистике был сезон 2009−2010 годов, когда канадец играл свой первый год в «Рейнджерс». Тогда форвард записал на свой счёт 35 (21+14) баллов по системе гол+пас в 82 матчах «регулярки», но с того момента больше 30 очков Бойл не набирал.

В этом сезоне регулярного чемпионат НХЛ Брайан Бойл поучаствовал в 47 играх и отличился 19 (13+6) очками. Напомним, что в прошлом игровом году на счету спортсмена было 23 балла в 69 играх.

Всего за карьеру поборовший рак Брайан Бойл сыграл в 740 матчах, набрав 211 (119+92) очков при показателе полезности «-42»