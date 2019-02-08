Москва, 8 февраля, 2019, 09:29 — ИА Регнум. Пара доллар/рубль 7 февраля с открытия Мосбиржи подросла в район 66 руб. 10 копеек, прибавив всего около 30 копеек к цене закрытия предыдущего дня. Таким логичным, однако не слишком большим по размеру, вновь оказался ответ российской валютной секции на продолжающееся несильное, но настойчивое укрепление доллара почти по всему спектру международного валютного рынка Forex, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Рубль чувствует себя спокойно перед заседанием совета директоров Банка России, по итогам которого подавляющее большинство экспертов не ожидает изменения ключевой ставки. Ставка была поднята в декабре 2018 года до 7,75% годовых — и ЦБ чётко обозначил тогда, что делает шаг на упреждение, чтобы учесть заранее и эффект от подъёма НДС на 2%, и в остальном усилившиеся инфляционные ожидания», — пояснил эксперт.

Январский скачок инфляции хорошо заметен простым гражданам, тем не менее, согласно официальной статистике, цены в среднем выросли всего на 5% по отношению к январю прошлого года, что выше 4,3% также официальной инфляции за календарный 2018 год. И эти цифры роста цен формально находятся точно в русле прогнозов регулятора, а значит, у ЦБ просто нет повода для каких-либо активных мер.

«Рынок отслеживает вялую динамику доллара на мировых рынках. Также вероятен тест котировками Brent ближайших сопротивлений в $63−63,50 за баррель. Впрочем, если ситуация по нефти будет именно такой, а у доллара в России появится повод снижаться ещё и вслед за умеренным движением американской валюты на Forex, то до понедельника (11 февраля) вряд ли пара доллар/рубль легко опустится и закрепится ниже отметки 65,60 руб./доллар», — прогнозирует Пушкарёв.

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