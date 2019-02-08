Ушел из жизни актер Сергей Юрский
Москва, 8 февраля, 2019, 09:28 — ИА Регнум. Народный артист России Сергей Юрский скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Театра Моссовета.
Цитата из к/ф «Золотой Теленок» реж Михаил Абрамович Швейцер. 1968. СССР
Сергей Юрский в роли Остапа Бендера
Трагедия произошла в пятницу, 8 февраля, в Москве. Причина смерти артиста пока не называется.
Напомним, актер был известен гражданам РФ по своим ролям в фильме «Золотой теленок» и ленте «Республика ШКИД».