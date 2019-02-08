Асбест, Свердловская область, 8 февраля, 2019, 09:26 — ИА Регнум. В свердловском городе Асбесте снова сорвано заседание городской думы. Оно было назначено на 8 февраля, но кворума собрать опять не удалось, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уильям Хогарт. Выборы. Триумф депутатов. 1775 (фрагмент)

Как и прежде, на заседание не пришли в основном представители КПРФ, которые имеют в думе большинство. У них 11 из 21 мандата. Представители «Единой России» имеют лишь два мандата.

Заседания думы срываются с января. Камнем преткновения является инициированный частью депутатского корпуса вопрос об отставке председателя Андрея Самарина. Также депутаты собираются лишить мандата свою коллегу Наталью Крылову, которая представляет КПРФ. Наталья известна своей активной позицией, в частности, возглавила городской протест против строительства в Асбесте завода Национальной сурьмяной компании. В 2018 году прокуратура выяснила, что в сведениях о доходах и имуществе за 2017 год она не указала квартиру. Сама же Крылова утверждает, что квартира принадлежит её матери, а сама она лишь некоторое время в ней жила.

Кризисом в Асбесте обеспокоены областные власти. 7 февраля в город приезжал вице-губернатор Сергей Бидонько, который встретился с частью депутатского корпуса. Сам он охарактеризовал встречу как «хороший конструктивный диалог». Известно, что Бидонько попросил депутатов прийти к компромиссу.

Впрочем, спикер думы Андрей Самарин к итогам визита вице-губернатора отнёсся скептически. По его словам, все остались при своих мнениях, а на принципиальные вопросы, поднятые депутатами, ответов якобы не последовало. Кроме того, коммунисты настаивают на том, что раз в сентябре 2017 года избиратели поддержали их, то власть должна с ними считаться.

«Нашу позицию не услышали и раскритиковали её. Скажем, под критику попали именно депутаты о КПРФ. Возникло недопонимание», — отмечает председатель гордумы, цитирует его «Накануне.Ru».

Отметим, дума была избрана в сентябре 2017 года. И уже на самом старте представители победившей КПРФ собирались избрать спикером Наталью Крылову. Однако думская оппозиция воспротивилась такому предложению и начала срывать заседания. В итоге спикером был избран Самарин.