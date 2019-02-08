Ростов-на-Дону, 8 февраля, 2019, 09:28 — ИА Регнум. Ростовские следователи выясняют обстоятельства и устанавливают участников конфликта с применением огнестрельного оружия. В результате перестрелки один человек погиб, один пострадал.

Стрельба

По информации ведомства, возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот огнестрельного оружия».

«Устанавливаются обстоятельства преступления и лица, его совершившие», — уточнили в следственном управлении.

ИА REGNUM напоминает, что инцидент произошёл в Ворошиловскому района города-миллионника 7 февраля. Тела пострадавших от огнестрельных ранений неизвестные оставили на территории больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону. Как сообщали местные СМИ, среди них были убитые и раненые. Число жертв было неизвестным — от двух до четырёх человек.

В городе-миллионнике 7 февраля был объявлен план «Сирена». Полицейские уроженцев северокавказских республик.