Ульяновск, 8 февраля, 2019, 09:11 — ИА Регнум. В Ульяновской области выясняют обстоятельства происшествия при учения на стрельбищах. В результате взрыва боевой гранаты ранен заместитель руководителя отряда ОМОН, сообщает областное следственное управление СКР.

Stanislav S. Yanchenko Ручная граната

ЧП произошло возле Новоульяновска 7 февраля при проведении учений на стрельбищах регионального управления Росгвардии рядом.

«В результате ошибочного броска боевой гранаты 25-летним сотрудником ОМОН произошел взрыв. Травмы получил боец и его 49-летний инструктор — заместитель руководителя отряда ОМОН, который в настоящее время находится в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

По данному факту совместно с управлением Росгвардии проводится проверка, обстоятельства происшествия выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в Ульяновске выясняют обстоятельства другого происшествия — массовое заражение курсантов Суворовского училища. У 26 суворовцев предварительно выявлен эхинококкоз — это паразитарная болезнь, вызываемая ленточными червями. Кисты развиваются в течение полугода, кисты у воспитанников училища выявлены в основном в легких и печени. Пока неясно, повлияет ли заболевание на военную карьеру курсантов. По одной из версий, курсанты заразились от больных собак.

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