Москва, 8 февраля, 2019, 09:08 — ИА Регнум. В Госдуме соболезнуют в связи с гибелью шахтеров в результате ДТП в Кузбассе.

Борис Окороков Шахтеры после смены. 1963

«В семьи шахтеров пришло горе. На «Распадской» автобус, который вез шахтеров, перевернулся с насыпи на территории разреза. Погибло 6 человек. 4 в реанимации. Еще 12 человек получили повреждения различной степени тяжести. Нелепая авария, унесшая жизни людей», — написал вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, областная прокуратура начала проверку по факту ДТП в городе Междуреченск Кемеровской области, где погибли шестеро и пострадали 16 работников разреза «Распадский».