Санкт-Петербург, 8 февраля, 2019, 09:12 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в 2018 году были похищены 4302 автомобиля. Это на 15,7% меньше, чем в 2017 году, когда было зафиксировано 5104 угона. В Ленинградской области количество угонов, наоборот, немного возросло: 1255 случаев в 2018-м против 1242 угонов в 2017 году. Такие данные сообщили в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Дарья Драй ИА REGNUM Заснеженный автомобиль

Наибольшее число угонов автомобилей в Петербурге происходит в Невском, Калининском, Выборгском и Приморском районах. Это вполне объяснимо, поскольку эти четыре района — самые многонаселённые в Северной столице, соответственно, в них больше всего личного автотранспорта. В Ленинградской области по числу угонов лидирует примыкающий к Петербургу Всеволожский район, также самый крупный по числу населения.

Самой угоняемой моделью в обоих регионах является производимый на заводе в Петербурге автомобиль Hyundai Solaris: на них пришлось 22% угнанных в 2018 году машин. На отечественные «Лады» пришлось 20% угонов, на третьем месте у угонщиков также выпускаемый в Петербурге автомобиль KIA Rio — 17% угонов.

Выпускаемый в Ленобласти Ford Focus в прошлом году угоняли в 12% от всех случаев, на кроссовер KIA Sportage пришлось 9%, на KIA Ceed — 8%, еще по 6% популярности у угонщиков получили Toyota Camry и Nissan Almera.

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Как сказал ранее в комментарии ИА REGNUM руководитель фракции «Единой России» в петербургском Заксобрании Александр Тетердинко главная проблема для петербургской полиции, с которой пока не удается справиться, это как раз угоны автотранспорта.

«Не удалось сломать хребет этой преступности. Это объективные вещи. Показатели из года в год оставляют желать лучшего, это существенная проблема для города. Угонами занимается именно организованная преступность, у которой есть каналы сбыта и так далее», — сказал Тетердинко.