Джакарта, 8 февраля, 2019, 08:57 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо назвал достижением результаты экономического роста и инфляции в стране в 2018 году, сообщает Antaranews.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Индонезии

«Да, мы должны быть благодарны. Рост экономики в Индонезии в 2018 году составил 5,17%. Это хорошее число по сравнению с другими странами», — заявил глава государства.

«Не стоит радоваться тому, что рост экономики в Индонезии стал выше пяти процентов, а инфляция составляет 3,13%. Мы должны быть благодарны, потому что мировая экономика все еще находится в плохом состоянии, которое нам невыгодно», — подчеркнул Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономисты Международного валютного фонда выразили обеспокоенность по поводу влияния Китая на мировую экономику, включая Индонезию.

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