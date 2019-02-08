Москва, 8 февраля, 2019, 08:44 — ИА Регнум. В России с 1 по 7 февраля выявлено 122 партии продукции, которая продавалась с нарушениями установленных требований, об это 8 февраля сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Дарья Антонова ИА REGNUM Продукты в магазине

По данным ведомства, нарушения были выявлены в 19 регионах России. Среди нарушений — реализация товара с истекшим сроком годности, отсутствие сведений об изготовителе. В рыбной продукции отсутствовала маркировка на упаковке, также выявлялись меха и меховые изделия без идентификационных знаков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор совместно с «Союзмолоко» провели контрольные закупки молока и сыра в Воронежской, Брянской областях, Хабаровском и Краснодарском краях и в Санкт-Петербурге.

Читайте подробнее: В Роспотребнадзоре рассказали об итогах проверки молока и сыра