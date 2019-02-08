Вашингтон, 8 февраля, 2019, 08:43 — ИА Регнум. У Соединённых Штатов Америки нет планов по размещению в Европе крылатые ракеты наземного базирования. Об этом в интервью телеканалу PBS заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Af.mil Крылатая ракета

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По её словам, «последующие меры будут разрабатываться с учётом консультаций с партнёрами и союзниками».

»Пентагон взял на себя в этом инициативу и чётко определил дальнейшие шаги», — заявила Томпсон.

Что касается возможных планов США начать испытания новой крылатой ракеты наземного базирования через полгода после выхода из ДРСМД, комментировать этот вопрос заместитель госсекретаря США не стала.

«Я никогда не буду рассказывать о наших дальнейших шагах и не буду говорить от имени своих коллег из министерства обороны», — уточнила Томпсон.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявлял о том, что власти США не планируют размещать ракеты средней и меньшей дальности на Европейском континенте «в обозримом будущем». По его словам, «это вопрос глобальной стратегии для НАТО и для Соединённых Штатов».

Напомним, 2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного между Москвой и Вашингтоном в конце 1987 года. Выполнять условия соглашения США будут до августа 2019 года.