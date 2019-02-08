Вашингтон, 8 февраля, 2019, 08:42 — ИА Регнум. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Хоккей

В составе «Вашингтон» дубль оформил российский нападающий Евгений Кузнецов. Также шайбы забросили Андре Бураковски и Мэтт Нисканен. Двумя результативными передачами отметился капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин.

В составе «Колорадо» точные броски на счету Натана Маккиннона, Микко Рантанена и Колина Уилсона.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает 10-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 66 очков в 54 матчах. «Колорадо» идёт на 22-м месте, в активе команды 53 очка в 53 играх.

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0).

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