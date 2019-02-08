Оренбург, 8 февраля, 2019, 08:40 — ИА Регнум. В Оренбургской области проживает 26 653 многодетные семей. Из них в очереди на получение социальной выплаты на строительство или приобретение жилья стоит 1929 семей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре Законодательного собрания Оренбуржья.

К. В. Лемох. Новый член семьи. 1880-е

На сегодняшний день выдано 28 свидетельств о предоставлении такой выплаты на общую сумму свыше 40 млн рублей, 25 свидетельств (свыше 37,5 млн) уже оплачено. Такие сведения прозвучали на заседании комитета областного парламента по социальной и демографической политике. Добавим, величина социальной выплаты устанавливается в размере 70% от расчетной стоимости жилья.

На заседании профильного комитета подняли вопрос возможности компенсации расходов многодетным семьям за то жильё, которое они арендуют. Инициатором идеи компенсации выступила фракция ЛДПР. Тема вызвала бурное обсуждение, и большинство её участников сошлись во мнении, что деньги, которые семьи тратят на аренду, лучше направлять на покупку собственного жилья. По данным территориальных комплексных центров социального обслуживания населения, 1656 семей проживают в съемном жилье.

Стоит отметить, в январе 2018 года Счётная палата России опубликовала отчёт об исполнении программы «Молодая семья» и проблемах её реализации. Анализ проводился на основании данных двух регионов — Оренбуржья и Курганской области. Счётная палата обратила внимание на неравные условия, когда приоритет в получении социальной выплаты на приобретение жилья отдается многодетным семьям. В результате семьи без детей, с одним и двумя детьми зачастую не успевают воспользоваться правом на получение социальной выплаты для улучшения своих жилищных условий из-за возрастного ценза и оттеснения многодетными семьями, которые оказываются в льготных условиях. Таким образом, программа требует пересмотра.