Сеул, 8 февраля, 2019, 08:49 — ИА Регнум. Согласно данным Animal Potection Management System, в среднем в стране во время новогодних праздников выбрасывается на улицу 125 животных в день. Об этом сообщает YTN.

Щенок

Во время празднования Чусок количество животных, выброшенных на улицу, составило 221 в день.

С каждым годом в Южной Корее увеличивается количество людей, которые избавляются от домашних питомцев таким способом.

Известно, что в 2015 году на улицу было выброшено 80 тыс. домашних животных, однако к 2017 году это число увеличилось до 100 тыс.

Последнее время все чаще бездомных животных стали отлавливать и привозить в центры защиты животных. Однако если в течение 10 дней владелец животного не появился или не удалось найти новую семью, животное могут усыпить.

Однако из-за противоречивых споров по отношению эвтаназии животных, правительство планирует штрафовать владельцев питомцев, которые оказались выброшены на улицу. Размер штрафа планируют увеличить до 3 млн вон (~$2680).

Чусок — корейский традиционный праздник. Празднуется 15-го числа 8-го лунного месяца. В Южной Корее Чусок, а также день до и после него, являются нерабочими. Во время Чусока корейцы обычно едут к себе на родину для встречи с родственниками.