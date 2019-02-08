Углич, Ярославская область, 8 февраля, 2019, 08:38 — ИА Регнум. В Угличе Ярославской области решено закрыть здание Центральной амбулатории и перераспределить потоки пациентов в другое медицинское учреждение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Амбулатория в Угличе

После инженерного обследования специалисты пришли к выводу, что железобетонные перекрытия и кирпичные своды перекрытия над подвалом находятся в неудовлетворительном состоянии. По зданию, построенному в начале XX века, идут трещины.

Амбулатория обслуживает более 9 тысяч человек в радиусе 5 километров. Пациентов врачи будут принимать в поликлинике №1.

Прием пациентов будет осуществляться в две смены», — сообщил заместитель директора областного департамента здравоохранения и фармации Сергей Давлетов.

Власти обещают, что время в пути до временного места медицинского обслуживания увеличится всего на пять минут. Что будет дальше с освобожденным зданием, в правительстве региона пока не решили.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, аналогичная ситуация была в Ярославле, где из-за угрозы обрушения была закрыта детская больница № 1.