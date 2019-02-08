Вашингтон, 8 февраля, 2019, 08:41 — ИА Регнум. Активация вредоносного PNG-файл может стать причиной взлома смартфонов и планшетов. Об этом 4 февраля сообщается в бюллетене по безопасности, опубликованном на сайте source.android.com.

Christoph Scholz Взлом

В документе сообщается о серьезной уязвимости смартфонов и планшетов на базе операционной системы Android, благодаря которой злоумышленник может получить контроль над устройством посредством файлов .PNG (Portable Network Graphic).

Опасности взлома подвержены устройств, на которых установлены версии системы от Android 7.0 Nougat и до Android 9.0 Pie. Активируется вредоносный PNG-файл при его открытии пользователем.

«Наиболее серьезной из проблем является критическая уязвимость безопасности в Framework, которая может позволить удаленному злоумышленнику, использующему специально созданный файл PNG, выполнить произвольный код в контексте привилегированного процесса», — предупреждают специалисты.

Пока баг не используется в реальных атаках. Однако, уверены специалисты, это может быть всего лишь вопросом времени.