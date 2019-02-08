Генган, Франция, 8 февраля, 2019, 08:26 — ИА Регнум. «Лион» одержал победу над «Генгамом» в матче 1/8 финала Кубка Франции. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

В составе «Лиона» отличились нападающие Мусса Дембеле и Маквелл Корне. У «Генгама» единственный гол забил форвард Александр Менди.

Таким образом, «Лион» вышел в четвертьфинал Кубка Франции.

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