Богота, 8 февраля, 2019, 08:18 — ИА Регнум. Миграционная служба Колумбии запретила въезд в страну более 300 гражданам Венесуэлы, которые имеют связи с администрацией венесуэльского лидера Николаса Мадуро, об этом сообщает El Nacional.

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«Мы решили отменить карты пограничной мобильности для группы, в которую входят более 300 человек, выступающих за диктатуру Николаса Мадуро», — заявил глава миграционной службы Колумбии Кристиан Крюгер.

По его словам, соответствующее решение было принято колумбийским правительством для «мирного урегулирования кризиса в Венесуэле».

Напомним, в Венесуэле с 21 января оппозиция при прямом содействии США пытается отстранить от власти законного президента страны Николаса Мадуро. Власти Соединенных Штатов вполне недвусмысленно намекают на то, что они готовы начать вторжение в Венесуэлу и использовать в качестве плацдарма для такого вторжения соседнюю Колумбию.

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