Новокузнецк, Кемеровская область, 8 февраля, 2019, 08:11 — ИА Регнум. По дорогам Новокузнецка могут запретить перевозить уголь. Это, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, следует из поручения губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва.

Knews.kg Уголь

«Процесс погрузки угля и его перевозка по дорогам Новокузнецка наносит значительный урон экологической обстановке. Уверен, если ввести законодательные ограничения, экология в городе значительно улучшится», — сказал губернатор на совещании по вопросам ограничения погрузки и перевозки угля по Новокузнецку и Новокузнецкому району.

Глава региона поручил руководству Новокузнецка совместно с ГИБДД на правовом уровне отработать вопрос введения запрета или ограничения въезда и движения грузовиков, перевозящих уголь, по городу, а также о весовом и габаритном контроле на въезде в Новокузнецк, и предусмотреть транспортные логистические центры для перегрузки товара с большегрузного транспорта на более мелкие транспортные средства.

В мэрии Новокузнецка пообещали разработать дорожную карту по внедрению механизмов возмещения владельцами тяжеловесного транспорта причинённого вреда.

Отметим, что ранее мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в Instagram поднял тему перевозки угля через город, «в котором экология — тема номер один». Он разместил видео, на котором продемонстрировал как два грузовика везут уголь через Новокузнецк.

«И без того дышать нечем в городе, да и вообще, протест рвётся наружу: у вас в офисах или там где вы живете… тоже уголь перемещают? Или кто-то из ваших менеджеров решил сделать себе KPI на экономии жд тарифа!» — написал Кузнецов.

https://www.instagram.com/p/BsTe1XMBkfm/

В Новокузнецке действует шесть станций погрузки угля, в Новокузнецком районе — 13. У угольных компаний нет своего пункта погрузки вблизи места добычие и поэтому они ежедневно доставляют уголь крупногабаритным автотранспортом до железнодорожных пунктов погрузки или переработки. При этом уголь не всегда накрывается тентами. В результате, как считают власти, повреждается дорожное полотно, происходит загрязнение прилегающих территорий.

По официальным данным, только по итогам 2017 года ежедневно в черте Новокузнецка перевозилось около 27 тыс. тонн угля.