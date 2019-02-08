Волгоград, 8 февраля, 2019, 08:08 — ИА Регнум. Специалисты «Волгограднефтемаша» выполняют отгрузку теплообменного оборудования, произведенного по контракту с нефтяной компанией «Башнефть», сообщает 8 февраля пресс-служба волгоградского предприятия.

А. П. Зырянов. Будни нефтезавода. 1979

«Договор на изготовление и поставку девяти теплообменников для восстановления и реконструкции установки крекинга был заключен в июле прошлого года. Аппараты, длина которых составляет более десяти метров, а вес — 22 тонны, выполнены из биметаллической стали. Пять из них уже доставлены заказчику. Остальные, в соответствии с условиями договора, будут отгружены автотранспортом до конца февраля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оборудование спроектировано и изготовлено в соответствии с требованиями российских стандартов и технического регламента Таможенного Союза на основании технического проекта отечественного проектного института ВНИИНЕФТЕМАШ.

ОАО «Волгограднефтемаш» — крупнейший российский производитель технологического оборудования для газовой, нефтяной и нефтехимической отраслей промышленности. Основные виды выпускаемой продукции — реакторы, колонны, сепараторы, емкости, кожухотрубчатые теплообменники, нефтяные насосы, трубопроводная арматура.