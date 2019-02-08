Каракас, 8 февраля, 2019, 08:07 — ИА Регнум. 7 февраля в глобальной сети стало распространяться сообщение о том, что лидер венесуэльской оппозиции Хуайн Гуайдо подвергся нападению. Очевидно, что это фейк, передает канал TeleSur.

Asambleanacional.gob.ve Хуан Гуайдо

Сообщение о покушении на Гуайдо сопровождается видеозаписью. Видеозапись, представляемая как события последних часов, на самом деле является старой. На ней запечатлены события июня 2017 года, когда в Каракасе проходили протесты оппозиции против правительства Николаса Мадуро. Хуан Гуайдо был на улицах среди протестующих. В ходе беспорядков тогда погибли более 100 человек.

Цель распространения ложных новостей — вербовка в ряды оппозиции, в первую очередь, несовершеннолетних. Это делается для поддержки внешней интервенции в Венесуэлу, предупреждает TeleSur.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря президента России, в Кремле не поднимался вопрос об эвакуации законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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