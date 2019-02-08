Москва, 8 февраля, 2019, 08:00 — ИА Регнум. Администрация Хайгейтского кладбища в Лондоне лишились львиной доли дохода в после того, как вандалы разбили молотками надгробие Карла Маркса, заявил политолог Александр Некрасов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Wikipedia.org Могила Карла Маркса на Хайгетском кладбище

"Я живу недалеко от этого места, я его посетил, когда узнал, что некие неизвестные проникли на кладбище и молотками разбили надгробие… Я обратился к заведующей, спросил, что случилась. Она была ужасно расстроена, сказала, это самый большой источник дохода. Дело в том, что Хайгейтское кладбище — это платное кладбище и там надо платить за вход. И очень много людей приезжают туда, чтобы почтить память Карла Маркса», — заявил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Лондона прекратила расследование дела об осквернении памятника Карлу Марксу на Хайгейтском кладбище уже на следующий день после того, как вандалы повредили надгробие. Никто задержан не был, виновные также не были установлены.