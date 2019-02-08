Луганск, 8 февраля, 2019, 07:48 — ИА Регнум. За минувшие сутки вооружённые формирования Украины шесть раз нарушили режим прекращения огня, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 8 февраля официальный сайт оборонного ведомства.

John Crosby Миномётный обстрел

Обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Донецкий, Калиново и Пришиб.

В сторону Донецкого боевики ВСУ сделали шесть выстрелов из РПГ.

Пришиб обстреляли со стороны подконтрольного Украине населённого пункта Крымское, выпустив десять мин калибра 82 мм.

Украинские силовики четыре раза обстреляли Калиново, выпустив в общей сложности четырнадцать мин калибра 82 мм. Они также применили вооружение БМП.

В ходе обстрелов никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее боевики ВСУ обстреляли пять населённых пунктов на территории ЛНР, потратив более 100 единиц различных боеприпасов.

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Как сообщили в Народной милиции ЛНР, в ходе обстрелов был уничтожен автомобиль, который развозил уголь жителям приграничных населённых пунктов. Украинские СМИ заявили, что ВСУ взорвали автомобиль, якобы перевозивший боеприпасы и военнослужащих Народной милиции.

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