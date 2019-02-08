Цена и ценность школьного образования и интернета в России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 8 февраля, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- За преступления в отношении пожилых хотят ужесточить наказание;
- Назван средний размер школьного взноса;
- Реализация закона о Рунете скажется на росте цен в стране;
- Сахалинские власти инициируют опрос о принадлежности Курил;
- Владимирская область отказалась быть «складом» для московского мусора.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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