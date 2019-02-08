Москва, 8 февраля, 2019, 07:35 — ИА Регнум. Глава «Роснано» Анатолий Чубайс на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал решение Зубово-Полянского суда Мордовии об освобождении бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимира Квачкова, который в 2005 году проходил в качестве подозреваемого по делу об организации покушения на действующего на тот момент главу РАО ЕЭС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анатолий Чубайс

По словам Чубайса, сотрудники средств массовой информации засыпают его вопросами по поводу его мыслей на счет освобождения Квачкова.

Глава «Роснано» напомнил, что бывший полковник ГРУ уже пребывает в преклонном возрасте, отметив, что ему уже «восьмой десяток».

«Дедушке (Владимиру Квачкову) — восьмой десяток, пожелать ему можно только счастливой старости», — написал глава «Роснано».

Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля 2019 г. адвокат бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова Андрей Виканов сообщил, что суд освободил от исполнения наказания Квачкова в связи с частичной декриминализацией статьи о возбуждении ненависти.

По его словам, 19 февраля бывшего полковника ГРУ уже выпустят из колонии.

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