Чего ждёт Россия от Украины и что готовит для Норвегии: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 8 февраля, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Россия может не признать итоги выборов на Украине;
- Помпео подтвердил намерение США вывести войска из Сирии;
- Россия ответит на враждебные действия Норвегии в Арктике;
- Арашуков знал о предстоящем задержании;
- По делу о коррупции задержан заммэра Рязани.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1145.