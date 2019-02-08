Монтгомери, США, 8 февраля, 2019, 05:57 — ИА Регнум. Казнь, к которой был приговорен преступник Доминик Рэй, была отложена в США из-за того, что власти не согласились заменить священника имамом, пишет The Independent.

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Рэя приговорили к смертной казни, но апелляционный суд штата Алабама (США) решил, что приговор пока нельзя приводить в исполнение. Причина в том, что Рэй — мусульманин, и защита потребовала, чтобы на казни вместо христианского священника присутствовал имам.

Тюрьма отказала Рэю в этом, и защита подала в суд. Апелляционный суд предыдущий вердикт отменил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мусульмане подписались под петицией, требующей отозвать кроссовки Nike из торговых точек. Оказывается, в рисунке просматривается сходство с религиозной символикой, которая не должна быть размещена на подошве.