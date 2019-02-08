Париж, 8 февраля, 2019, 05:59 — ИА Регнум. Французская нефтегазовая компания Total вывезла с территории Венесуэлы своих сотрудников, в то время как ее счета были заблокированы из-за санкций США, заявил руководитель компании Патрик Пуянне, сообщает агентство Reuters.

Darwinek Карта-флаг Венесуэлы

«В первую очередь нас интересует безопасность наших сотрудников, они были вывезены с прошлого понедельника», — заявил он.

По его словам, компания продолжит работать в Венесуэле, однако руководство будет осуществляться из Европы, а не из Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января Соединенные Штаты заблокировали активы венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA.

Власти США объяснили введение санкций попыткой остановить экспорт нефти из Боливарианской Республики. Глава американского минфина Стивен Мнучин тогда заявил, что счета компаний, заключающих сделки c PDVSA, могут быть заблокированы.