Москва, 8 февраля, 2019, 05:31 — ИА Регнум. Украинские власти считают вхождение страны в НАТО приоритетнейшей задачей, несмотря на бедственное положение населения, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«В Киеве убеждены: вступление Украины в НАТО «важнее канализации в каждой хате». Но, похоже, при нынешней власти ещё долгие годы Украина не достигнет ни того, ни другого: не будет у неё ни всеобщей канализации, ни членства в НАТО. A в альянс вообще-то без канализации не принимают», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля украинская Верховная рада закрепила в конституции Украины курс на вступление в НАТО. Украинский президент Петр Порошенко уже заявил, что за ходом голосования в Раде «внимательно наблюдает Кремль». Он заявил, что НАТО якобы заинтересовано в обеспечении безопасности Украины и «защите стандартов жизни» украинцев.